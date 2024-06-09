В Україні скасували графіки відключення електроенергії на 9 червня

По всій Україні сьогодні, 9 червня, скасували відключення електроенергії. Тому не застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«Сьогодні, 9 червня застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується», — зазначили в соцмережі.

У відомстві зазначили, що причиною є зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення до роботи енергоблока АЕС.



У разі зміни ситуації українців обов'язково поінформують додатково.

Раніше ми писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через пошкодження, завдані російським обстрілом. Вже липні можливі відключення світла на 10 годин.