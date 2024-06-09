Відключення електроенергії 10 червня застосовуватимуть з 16:00 до 22:00

Відключення електроенергії в Україні в понеділок будуть застосовувати з 16:00 до 22:00. Про це повідомляє «Укренерго».



«Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00», — наголошується в повідомленні оператора.



В «Укренерго» пояснили, що причина відключень полягає у зростанні споживання електроенергії на початку робочого тижня.



Проте енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.



У неділю, 9 червня, в «Укренерго» повідомили про скасування відключення електроенергії через зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблоку АЕС.

