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Пострадал житель Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

10 июня 2024, 13:57

Пострадал житель Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

Во временно захваченном Донецке 10 июня местный житель пострадал из-за сброса боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.

По его словам, инцидент произошел на автостанции «Трудовская», которая расположена в Петровском районе.

«В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения», — отметил он.

Ранее мы писали, что глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе один мужчина погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Также известно об одном пострадавшем.

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