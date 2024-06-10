Пострадал житель Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с дрона

Во временно захваченном Донецке 10 июня местный житель пострадал из-за сброса боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



По его словам, инцидент произошел на автостанции «Трудовская», которая расположена в Петровском районе.



«В результате сброса боеприпаса открытый перелом бедренной кости получил мужчина 1959 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе один мужчина погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Также известно об одном пострадавшем.