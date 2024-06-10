Постраждав житель Донецька після скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА

У тимчасово захопленому Донецьку 10 червня місцевий житель постраждав через скидання боєприпасу з безпілотника. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, інцидент стався на автостанції «Трудівська», яка розташована у Петрівському районі.



«В результаті скидання боєприпасу відкритого перелому стегнової кістки зазнав чоловік 1959 року народження», — зазначив Кулемзін.



Раніше ми писали, що голова окупаційної адміністрації Донецька повідомив, що в Петрівському районі один чоловік загинув унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Також відомо про одного постраждалого.