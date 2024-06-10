Россия потеряла 1,5 млн тонн нефти после удара по Новошахтинскому заводу

Силы обороны Украины рассказали об убытках, которые нанесли России, ударив по Новошахтинскому заводу в Ростовской области.



Как сообщалось, 5 июня подразделения ВСУ атаковали завод нефтепродуктов.



По данным разведки, в результате огневого поражения оккупанты потеряли 1,5 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 млн. долларов.



«Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно усложняют выполнение войсками противника задач в ходе вооруженной агрессии против нашей страны», - напомнили в Генштабе ВСУ.



Подчеркивается, что ВСУ били по российскому заводу оружием, произведенным в Украине.