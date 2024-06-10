Росія втратила 1,5 млн тонн нафти після удару по Новошахтинському заводу

Сили оборони України розповіли про збитки, які завдали Росії, вдаривши по Новошахтинському заводу в Ростовській області.



Як повідомлялося, 5 червня підрозділи ЗСУ атакували завод нафтопродуктів.



За даними розвідки, внаслідок вогневої поразки окупанти втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що у перерахунку становить близько 540 млн доларів.



«Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами супротивника завдань у ході збройної агресії проти нашої країни», — нагадали у Генштабі ЗСУ.



Наголошується, що ЗСУ били російським заводом зброєю, виробленою в Україні.