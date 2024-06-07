Беспилотники ночью атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае РФ: она снабжает оккупированный Крым

«Прилеты» по электроподстанции в Краснодарском крае РФ. Фото: кадр из видео

Ночью 7 июня пять беспилотников ударили по территории электроподстанции в хуторе Белый в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Эта электроподстанция входит в состав так называемого «энергомоста на Крым». Именно она снабжает оккупированный полуостров. В результате атаки поврежден трансформатор, возник небольшой пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что якобы «в ночь с 6 на 7 июня над Краснодарским краем сбили шесть БПЛА».

Подстанцию в хуторе Белый уже атаковали в ночь с 30 на 31 мая. Объект получил повреждения, но продолжил свою работу.

Напомним, что ночью 7 июня дроны атаковали воинскую часть РФ в оккупированном Крыму, в результате чего повреждены две РЛС.