Село в Краматорском районе попало под обстрел: россияне ранили семь людей, среди них — дети

Россияне атаковали Краматорский район. Фото: прокуратура

Российские оккупанты сегодня, 16 июня, обстреляли село Новая Полтавка Краматорского района Донецкой области. В результате атаки семь людей получили ранения, сред них есть дети. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Отмечается, что «прилет» пришелся по территории частного сектора. Семеро людей получили телесные повреждения различной степени тяжести.



«Четыре женщины и мужчина доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы два брата 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что повреждены частные дома и автомобили. Полиция устанавливает тип вооружения, которое использовала армия РФ.



Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что за 15 июня оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиационную бомбу, а в Константиновке с помощью беспилотника повреждены дом и хозпостройка.