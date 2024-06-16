РФ сбросила на Нью-Йорк авиабомбу, а Константиновку обстреляла из дрона: полиция

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: полиция

Российская армия за минувшие сутки атаковала семь населенных пунктов Донецкой области. В частности, оккупанты сбросили на Нью-Йорк авиационную бомбу, а в Константиновке с помощью беспилотника повреждены дом и хозпостройка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В течение суток полиция зафиксировала 2522 российских обстрела. Войска РФ ударили по городам Константиновка, Лиман, Торецк, поселкам Нью-Йорк, Райское, селам Воздвиженка, Улаклы», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что повреждены 42 гражданских объекта, из них 27 жилых домов.

Ситуация в регионе:





Село Улаклы россияне накрыли из РСЗО «Смерч». Повреждены два частных дома и сельская инфраструктура.



На Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу «КАБ-250», разрушены 12 частных домов.



В Константиновке ударом вражеского дрона повреждены частный дом и хозяйственная постройка.



Ранее мы писали, что в результате атак трое людей погибли, также есть пострадавшие.