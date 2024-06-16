Село у Краматорському районі потрапило під обстріл: росіяни поранили 7 людей, серед них — діти

Росіяни атакували Краматорський район. Фото: прокуратура

Російські окупанти сьогодні, 16 червня, обстріляли село Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки семеро людей поранені, серед них є діти. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Зазначається, що під удар потрапила територія приватного сектора. Семеро людей зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня важкості.



«Чотири жінки та чоловік доставлені до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями госпіталізовано двох братів 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували у дворі житлового будинку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Поліція встановлює тип озброєння, яким скористалася армія РФ.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що за 15 червня окупанти скинули на Нью-Йорк авіаційну бомбу, а в Костянтинівці за допомогою безпілотника пошкоджено будинок та господарську споруду.