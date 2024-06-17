Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту

Заступник начальника «Головного управління МНС Росії з ЛНР» Роман Кочетов. Фото: СБУ

Слідчі СБУ зібрали доказову базу стосовно колишнього працівника органів МНС України, який після 2014 року перейшов на бік РФ та «робить кар'єру» в окупаційних органах влади. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Йдеться про Романа Кочетова. Раніше він працював на різних посадах у так званому МНС «ЛНР», зокрема очолював один із департаментів. Після реорганізації цієї структури колаборанта призначили заступником начальника так званого Головного управління МНС Росії з «ЛНР».

За наявнрю інформацією, Кочетов координує діяльність окупаційного МНС у сфері протидії тероризму та забезпечення антитерористичної захищеності об'єктів, сферу інформаційних технологій та зв'язку, застосування безпілотних авіаційних систем.

Підозрюваний підтримує зв'язки із силовими органами країни-агресора та сприяє легітимізації фейкових державних структур, незаконно створених загарбниками у Луганській області.

СБУ повідомила Кочетову про підозру у колабораційній діяльності – за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми», який переправляв жителів Донецької області до Угорщини.