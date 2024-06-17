Ситуация на фронте: самая сложная — на Покровском направлении в Донецкой области

Количество боевых столкновений на линии фронта за день выросло. К вечеру 17 июня число боестолкновений достигло 119, наиболее острой ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Согласно сводке, на Покровском направлении российские войска 42 раза атаковал. 32 атаки были отбиты. Продолжаются бои в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Сокола. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника, подчеркнули в Генштабе.



На Харьковском направлении сегодня произошло 14 атак РФ в районе Волчанска и одна – вблизи села Липцев. В Волчанске отражены 10 российских штурмов. Ситуация остается напряженной — продолжаются бои в четырех локациях, сообщает Генштаб.



На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. Силы обороны отразили 9 атак противника вблизи Синьковки. Также оккупантам не удалось продвинуться в районе Степной Новоселовки. Продолжаются боевые действия возле Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая.



На Лиманском направлении количество боев достигло 13. Российские оккупанты пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Тернов, Торского и Серебрянского леса. Восемь атак отбиты, продолжаются бои у Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.



На Кураховском направлении в настоящее время количество боевых столкновений увеличилось до 11. Оккупанты концентрируют усилия в направлении Красногоровки, где три их атаки отбиты, а четыре – еще продолжаются. У Георгиевки и Прасковьевки российские атаки были отбиты.



На Приднепровском направлении российские войска трижды безуспешно атаковали подразделения ВСУ на левом берегу Днепра.



На Краматорском направлении штурмовые действия РФ вблизи Клищиевки не имели успеха. Продолжаются боестолкновения в районах Григорьевки и Часов Яра.