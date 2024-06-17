Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області

17 червня 2024, 23:40

Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту за день зросла. До вечора 17 червня вона досягла 119. Найгостріша ситуація залишається на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку російські війська 42 рази атакували. 32 атаки відбиті. Тривають бої біля Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника, – наголосили в Генштабі.

 На Харківському напрямку сьогодні сталося 14 атак РФ у районі Вовчанська та одна поблизу села Липців. У Вовчанську відбиті 10 російських штурмів. Ситуація залишається напруженою: тривають бої у чотирьох локаціях, – повідомляє Генштаб.

На Куп'янському напрямку з початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 14. Сили оборони відбили 9 атак супротивника поблизу Сіньківки. Також окупантам не вдалося просунутися біля Степової Новоселівки. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість боїв досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбиті, тривають бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Курахівському напрямку нині кількість бойових зіткнень зросла до 11. Окупанти зосереджують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їхні атаки відбиті, а чотири — ще тривають. Біля Георгіївки та Парасковіївки російські атаки відбиті.

 На Наддніпрянському напрямку російські війська тричі марно атакували підрозділи ЗСУ на лівому березі Дніпра.

На Краматорському напрямку штурмові дії РФ поблизу Кліщіївки не мали успіху. Тривають бойові зіткнення неподалік Григорівки та Часового Яру.

ТЕГИ

Інше
Ситуація на фронті

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
11:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:41
Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька
08:47
Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком
07:30
Вночі росіяни обстріляли Харків: є пошкодження
23:00
Головне за день: Підсумки Cаміту миру. Де просунулися українські сили
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:43
На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон
23:18
Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
усі новини
23:40
Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
22:26
«Рупор пропаганди Кремля»: СБУ повідомила про підозру кримському продюсеру
22:00
У Полтавському районі зросла кількість постраждалих від російського удару
21:10
У липні уряд презентує стратегію реінтеграції окупованих територій
20:10
Графік подачі електроенергії у вівторок буде жорсткішим: причини
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:52
Україна поступилася Румунії у першому матчі Євро-2024
17:50
Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села у Бєлгородській області
17:11
У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
16:43
В Україні запустили в експлуатацію першу мобільну електростанцію
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
15:51
Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
15:21
«Білі янголи» евакуювали шістьох людей з Авдіївського напрямку
14:58
У Німеччині пропонують позбавити українців соціальної допомоги та перевести на меншу допомогу для біженців
14:56
Підшукував клієнтів на Донеччині та пропонував виїхати до Угорщини: СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми»
14:54
РФ вдень вдарила по Полтавщині: є постраждалі, понад 50 тисяч споживачів без світла
14:41
СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
13:52
На Донеччині український військовий узяв у полон чотирьох російських окупантів — Сирський
усі новини
ВІДЕО
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17 червня, 17:11
ЗСУ захопили «танк-черепаху» росіян. Фото: «Хортиця» Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
17 червня, 15:51
СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
17 червня, 14:41
У російському Бєлгороді виникла сильна пожежа на складі. Фото: Жесть Белгород/Telegram У Бєлгороді горить склад: українські канали припускають «приліт» у склад БК
17 червня, 12:59
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП. Фото: News У Румунії автобус з українськими дітьми потрапив в аварію: є постраждалі
17 червня, 12:18
Зеленський назвав умови України для переговорів із Росією. Фото: ОП За якої умови Україна буде готова до переговорів з РФ: відповідь Зеленського
16 червня, 17:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір