Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту за день зросла. До вечора 17 червня вона досягла 119. Найгостріша ситуація залишається на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.



За даними Генштабу, на Покровському напрямку російські війська 42 рази атакували. 32 атаки відбиті. Тривають бої біля Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника, – наголосили в Генштабі.



На Харківському напрямку сьогодні сталося 14 атак РФ у районі Вовчанська та одна поблизу села Липців. У Вовчанську відбиті 10 російських штурмів. Ситуація залишається напруженою: тривають бої у чотирьох локаціях, – повідомляє Генштаб.



На Куп'янському напрямку з початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 14. Сили оборони відбили 9 атак супротивника поблизу Сіньківки. Також окупантам не вдалося просунутися біля Степової Новоселівки. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.



На Лиманському напрямку кількість боїв досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбиті, тривають бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.



На Курахівському напрямку нині кількість бойових зіткнень зросла до 11. Окупанти зосереджують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їхні атаки відбиті, а чотири — ще тривають. Біля Георгіївки та Парасковіївки російські атаки відбиті.



На Наддніпрянському напрямку російські війська тричі марно атакували підрозділи ЗСУ на лівому березі Дніпра.



На Краматорському напрямку штурмові дії РФ поблизу Кліщіївки не мали успіху. Тривають бойові зіткнення неподалік Григорівки та Часового Яру.