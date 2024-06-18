Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області

У Ростовській області Росії палає резервуар із нафтопродуктами. Фото: Baza

У Ростовській області Росії в ніч проти 18 червня відбулася атака із застосуванням дронів, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Голубєв зазначив, що цей інцидент стався в Азові, де «внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами».

Також ростовський губернатор заявив, що попередньо жертв внаслідок інциденту немає, пожежники намагаються загасити відкрите полум'я.

«Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. На місце виїхав керівник обласного департаменту у справах ГО та НС», — йдеться у його повідомленні.

Тим часом у мережі вже з'явилося відео та фото потужної пожежі у місті Азов після атаки безпілотників. За даними росЗМІ та Telegram-каналів, перед займанням резервуару з нафтопродуктами місцеві жителі чули п'ять вибухів.

Нагадаємо, 17 червня в російському Бєлгороді сталася чергова пожежа . Займання зафіксували на місцевому складі. Українські моніторингові канали допускають удар дрону по складу БК.