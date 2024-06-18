Российские войска за сутки потеряли свыше 1200 оккупантов и 16 танков

За прошедшие сутки общие боевые потери России ориентировочно составили 1230 человек личного состава, 16 танков, 20 боевых бронированных машин и 32 артиллерийских системы. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Силы обороны Украины также уничтожили 20 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету и 40 единиц автомобильной техники.



Напомним, в результате боевой работы Сил ПВО Украины сегодня ночью были сбиты все «шахеды» в Запорожской и Днепропетровской областях.