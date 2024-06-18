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Силы ПВО Украины сбили 10 российских БПЛА

18 июня 2024, 07:37

Силы ПВО Украины сбили 10 российских БПЛА

Силы ПВО Украины сбили 10 российских беспилотников «шахед». Фото: Олещук/Telegram Силы ПВО Украины сбили 10 российских беспилотников «шахед». Фото: Олещук/Telegram

В ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал территорию Украины десятью ударными БпЛА типа «Shahed-131/136». Об этом в Telegram сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях», — добавил Олещук. 

Ранее, 14 июня 2024 года, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные БпЛА «Шахед». 

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