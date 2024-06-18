Російські війська за добу втратили понад 1200 окупантів та 16 танків

Минулої доби загальні бойові втрати Росії орієнтовно склали 1230 осіб особового складу, 16 танків, 20 бойових броньованих машин і 32 артилерійські системи. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Сили оборони України також знищили 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та 40 одиниць автомобільної техніки.



Нагадаємо, в результаті бойової роботи Сил ППО України сьогодні вночі були збиті всі «шахеди» у Запорізькій та Дніпропетровській областях.