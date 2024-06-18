С сегодняшнего дня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ, имеющий такую же юридическую силу, как бумажный, сообщает пресс-служба военного ведомства на странице в Telegram.
Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие и получить всю необходимую информацию.
«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в "резерв+" и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Также теперь в «Резерв+» доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:
Напомнми, 18 мая, вступает в силу обновленный закон о мобилизации, и Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.
Ранее в Минобороны ответили на некоторые вопросы украинцев относительно нюансов приложения «Резерв+».
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