«Резерв+» добавил электронный военный билет в приложение. Фото: кадр из видео

С сегодняшнего дня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ, имеющий такую ​​же юридическую силу, как бумажный, сообщает пресс-служба военного ведомства на странице в Telegram.



Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие и получить всю необходимую информацию.







«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в "резерв+" и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также теперь в «Резерв+» доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберіг».

Данные не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении «Резерв+».

Напомнми, 18 мая, вступает в силу обновленный закон о мобилизации, и Минобороны запускает мобильное приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов.



Ранее в Минобороны ответили на некоторые вопросы украинцев относительно нюансов приложения «Резерв+».