У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ

У «Резерв+» додали електронний військовий квиток. Фото: кадр із відео

Відсьогодні у додатку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий, – повідомляє пресслужба військового відомства на телеграм-сторінці.



Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевірити чинність документа й отримати усю необхідну інформацію.







«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо авторизуватись у застосунку «Резерв+» та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», – повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію, і Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.



Раніше в Міноборони відповіли на деякі питання українців щодо нюансів програми «Резерв+».