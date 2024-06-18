У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ

Відсьогодні у додатку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий, – повідомляє пресслужба військового відомства на телеграм-сторінці.
Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевірити чинність документа й отримати усю необхідну інформацію.
«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо авторизуватись у застосунку «Резерв+» та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», – повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також тепер у «Резерв+» доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:
Нагадаємо, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію, і Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Раніше в Міноборони відповіли на деякі питання українців щодо нюансів програми «Резерв+».
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