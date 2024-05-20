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Нюансы приложения «Резерв+»: в Минобороны ответили на некоторые вопросы украинцев

20 мая 2024, 20:11

Нюансы приложения «Резерв+»: в Минобороны ответили на некоторые вопросы украинцев

В Украине 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного — приложение «Резерв+». Для авторизации в приложении нужно воспользоваться системой Bank ID. 

По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении «Резерв+». Однако в первый день работы приложения многие не смогли это сделать — система не выдержала большого количества запросов.

Кроме этого мобильное приложение может быть не доступно в некоторых странах, потому что маркетам нужно несколько дней на обработку изменений. В Минобороны сообщили, что работают над решением этого вопроса.

Через «Резерв+» можно будет получить направление для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, скоре такая функция появится и военнообязанные смогут не посещать территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Я думаю, до конца июня или начала июля мы уже будем иметь другую революционную картину работы ТЦК и ВВК. Пока над этим работаем. Анонсируем позже», — добавила заместитель министра.

Также Черногоренко сообщила в Facebook, что действующим военным не нужно обновлять данные о себе, поэтому им нет необходимости загружать приложение.

Она сообщила, что при загрузке приложения статус «в розыске» увидели военнослужащие. 

«Если вы все же загрузили приложение и увидели статус „в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы — паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу», — написала замминистра.

Ранее украинцы писали в соцсетях, что получили статус «в розыске» даже те, кто уже обновил свои данные.

Отдельно в Минобороны просят также невоеннообязанных женщин не загружать «Резерв+» и не создавать дополнительную нагрузку на систему.

Ранее, 11 апреля 2024 года, Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации №10449. Позже, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский его подписал

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