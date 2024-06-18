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Ракети вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії

18 червня 2024, 11:54

Ракети вдарили по нафтобазі в Краснодарському краї Росії

Нафтобаза в Краснодарському краї Росії зазнала ракетної атаки. Фото: ASTRA Нафтобаза в Краснодарському краї Росії зазнала ракетної атаки. Фото: ASTRA

У Росії в ніч проти 18 червня окрім нафтобаз в Азові Ростовської області була атакована нафтобаза в Темрюкському районі Краснодарського краю. Про це повідомляє російське видання ASTRA із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що атака відбулася близько півночі 18 червня. Мешканці Темрюкського району повідомляли у місцевих чатах про вибухи. Офіційної інформації від влади чи Міноборони РФ поки що не було.

Атаковано термінал з перевалки наливних нафтопродуктів та хімічних вантажів ТОВ «Югнафтохімтранзит» у селищі Чушка.

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, пошкоджено трубопровід та технічні приміщення, зазначається у повідомленні.

Постраждалих внаслідок атаки немає. Попередньо атаку було здійснено за допомогою українських ракет «Нептун».

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 червня безпілотники влучили у нафтоналивні термінали ЗАТ «Азовпродукт» та ТОВ «ДонТермінал» у Ростовській області Росії.

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