Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Киеве задержали женщину и ее 14-летнего сына за поджоги автомобилей украинских военных

18 июня 2024, 15:45

В Киеве задержали женщину и ее 14-летнего сына за поджоги автомобилей украинских военных

Мать и ее несовершеннолетний сын поджигали автомобили украинских военных в Киеве. Фото: Нацполиция и Киевская городская прокуратура Мать и ее несовершеннолетний сын поджигали автомобили украинских военных в Киеве. Фото: Нацполиция и Киевская городская прокуратура

Семья из города Нежина в Черниговской области — мать со своим несовершеннолетним сыном — по заказу неизвестного поджигала автомобили военных в Шевченковском районе Киева. Злоумышленников разоблачили во время поджога внедорожника, и теперь им сообщено о подозрении в умышленном поджоге автомобиля. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook во вторник, 18 июня.

Столичные правоохранители добавляют, что поджигатели причастны к двум таким инцидентам.

«Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали «нужные» им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога», — говорится в сообщении.

Женщина приехала из Нежина вместе с 14-летним сыном для того, чтобы поджечь военный автомобиль на заказ. Эту задачу ее сыну дал неизвестный мужчина через Telegram-канал.

«Вместе матерью, которая обливала машину бензином, а потом должна была снять на видео, как она горит, сын приехал ночью на улицу, где стоял автомобиль марки «Митсубиси Паджеро» военнослужащего ВСУ.

«Сотрудники полиции задержали их с поличным и потушили машину в первые же минуты после поджога. Позже женщина и ее сын признались, что это уже не первый поджог авто, который они совершили по заказу. Таким образом, семья пыталась заработать деньги», — добавили в прокуратуре.

Женщине и ее сыну сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Правоохранители устанавливают заказчиков совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала группу молодых людей в возрасте от 17 до 21 года за поджог автомобиля военнослужащих ВСУ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Прокуратура Автомобили Поджог Киев Всу Нацполиция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
08:09
Ночью в Крыму прогремели взрывы
23:30
Главное за день: Авиаудары по Донецкой области. В Северодонецке занимают пустые квартиры
19:05
Российские телеграм-каналы показали фейковый снимок с матча Украина-Румыния — якобы с флагом «ДНР»
17:11
Управляет «филиалом» МЧС РФ на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
08:47
Россияне ударили по Селидово авиабомбой ФАБ-500, в городе есть проблемы с мобильной связью
07:30
Ночью россияне обстреляли Харьков: есть повреждения
23:00
Главное за день: Итоги саммита мира. Где продвинулись украинские силы
17:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:43
На оккупированной Луганщине захватчики обустроили военный полигон
все новости
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:45
В Киеве задержали женщину и ее 14-летнего сына за поджоги автомобилей украинских военных
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
14:56
Италия намерена передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
13:58
В Днепре задержали группу молодых людей за поджог автомобиля военнослужащих
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
12:42
Зеленский подписал закон о единой зоне роуминга с ЕС: какие преимущества
12:33
Украина получит немецкий танк «Франкенштейн»: он способен сбивать ракеты и дроны
11:54
Ракеты ударили по нефтебазе в Краснодарском крае России
11:43
Оккупанты пытаются продвинуться к микрорайону города Часов Яр, идет бой — Генштаб
10:58
Войска РФ продвинулись в районе трех сел Донецкой области — DeepState
10:45
Графики отключений света перенесли сегодня на более позднее время
09:59
РФ за сутки атаковала Донетчину 9 раз: повреждены десятки домов
08:44
В приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ
08:15
В результате российского обстрела погиб житель Звановки
08:09
Ночью в Крыму прогремели взрывы
07:52
Российские войска за сутки потеряли свыше 1200 оккупантов и 16 танков
07:37
Силы ПВО Украины сбили 10 российских БПЛА
все новости
ВИДЕО
«Резерв+» добавил электронный военный билет в приложение. Фото: кадр из видео В приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ
18 июня, 08:44
В Ростовской области России пылает резервуар с нефтепродуктами. Фото: Baza Из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области
18 июня, 07:32
Олещук показал боевую работу украинских летчиков. Фото: скрин с видео В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу украинских летчиков по российским целям
17 июня, 17:11
ВСУ завоевали танк-черепаху россиян. Фото: Хортица Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
17 июня, 15:51
СБУ ликвидировала 1006 танков армии РФ. Фото: скрин с видео СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны
17 июня, 14:41
В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК
17 июня, 12:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор