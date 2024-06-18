В Киеве задержали женщину и ее 14-летнего сына за поджоги автомобилей украинских военных

Мать и ее несовершеннолетний сын поджигали автомобили украинских военных в Киеве. Фото: Нацполиция и Киевская городская прокуратура

Семья из города Нежина в Черниговской области — мать со своим несовершеннолетним сыном — по заказу неизвестного поджигала автомобили военных в Шевченковском районе Киева. Злоумышленников разоблачили во время поджога внедорожника, и теперь им сообщено о подозрении в умышленном поджоге автомобиля. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook во вторник, 18 июня.

Столичные правоохранители добавляют, что поджигатели причастны к двум таким инцидентам.

«Для реализации своих преступных намерений родственники прибыли в Киев, поселившись в одном из хостелов. Днем они отслеживали «нужные» им автомобили, а ночью с помощью зажигательной смеси совершили два поджога», — говорится в сообщении.

Женщина приехала из Нежина вместе с 14-летним сыном для того, чтобы поджечь военный автомобиль на заказ. Эту задачу ее сыну дал неизвестный мужчина через Telegram-канал.

«Вместе матерью, которая обливала машину бензином, а потом должна была снять на видео, как она горит, сын приехал ночью на улицу, где стоял автомобиль марки «Митсубиси Паджеро» военнослужащего ВСУ.

«Сотрудники полиции задержали их с поличным и потушили машину в первые же минуты после поджога. Позже женщина и ее сын признались, что это уже не первый поджог авто, который они совершили по заказу. Таким образом, семья пыталась заработать деньги», — добавили в прокуратуре.

Женщине и ее сыну сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Правоохранители устанавливают заказчиков совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала группу молодых людей в возрасте от 17 до 21 года за поджог автомобиля военнослужащих ВСУ.