У Києві затримали жінку та її 14-річного сина за підпали автомобілів українських військових

Мати та її неповнолітній син підпалювали автомобілі українських військових у Києві. Фото: Нацполіція та Київська міська прокуратура

Сім'я з міста Ніжина на Чернігівщині — мати зі своїм неповнолітнім сином — на замовлення невідомого підпалювала автомобілі військових у Шевченківському районі Києва. Зловмисників викрили під час підпалу позашляховика і тепер їм повідомлено про підозру в навмисному підпалі автомобіля. Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook у вівторок, 18 червня.

Столичні правоохоронці додають, що палії причетні до двох таких інцидентів.

«Для реалізації своїх злочинних намірів родичі прибули до Києва, оселившись в одному із хостелів. Вдень вони відстежували «потрібні» їм автомобілі, а вночі за допомогою запальної суміші зробили два підпали», — йдеться у повідомленні.

Жінка приїхала з Ніжина разом із 14-річним сином для того, щоб підпалити військовий автомобіль на замовлення. Це завдання її синові дав невідомий чоловік через Telegram-канал.

«Разом матір'ю, яка обливала машину бензином, а потім мала зняти на відео, як вона горить, син приїхав уночі на вулицю, де стояв автомобіль марки «Мітсубісі Паджеро» військовослужбовця ЗСУ.

«Співробітники поліції затримали їх на місці злочину і загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Пізніше жінка та її син зізналися, що це вже не перший підпал авто, який вони здійснили на замовлення. Таким чином, сім'я намагалася заробити гроші», — додали у прокуратурі.

Жінці та її синові повідомили про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

Правоохоронці встановлюють замовників скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі поліція затримала групу молодих людей віком від 17 до 21 року за підпал автомобіля військовослужбовців ЗСУ.