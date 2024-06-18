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В Днепре задержали группу молодых людей за поджог автомобиля военнослужащих

18 июня 2024, 13:58

В Днепре задержали группу молодых людей за поджог автомобиля военнослужащих

За поджог автомобиля военнослужащих ВСУ полиция задержала в Днепре группу молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что 16 июня суд избрал четырем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы. 

Преступление произошло ночью 10 июня у станции техобслуживания в Днепре. «Полицейские установили, что в результате поджога загорелся принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen», — говорится в сообщении. 

По результатам комплексной работы полицейских и работников Службы безопасности Украины в Днепропетровской области злоумышленников задержали в городе Днепр. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17 до 21 года.  

Выяснилось, что работники спецслужб России связались с молодыми людьми через соцсети и за вознаграждение дали задачу поджечь автомобиль. 

Ранее сообщалось, что полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал одного гражданского из села Волчье, которое расположено возле поселка Очеретино. Мужчина пострадал из-за российской атаки, однако позже стало известно о его смерти.

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