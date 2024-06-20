РФ скинула на Константиновку авиабомбу: есть жертва и пострадавшая

Сегодня утром, 20 июня, российская армия скинула авиационную бомбу КАБ-500 на Константиновку Донецкой области. В результате атаки погиб мужчина, также есть пострадавшая. Об этом передает Суспільне Донбас.



Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов отметил, что «прилет» произошел около 09:00.



«Попадание было в пригород, там дачные дома. Мужчина 1955 года рождения погиб, женщина 1959 года рождения получила ранения», — рассказал он.



По уточненной информации, разрушен один дом, еще три — повреждены.



Ранее мы писали, что за 19 июня в Донецкой области погибли двое жителей Донецкой области: в Торецке и Роскошном.