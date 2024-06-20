Росіяни вдень вдарили по селищу Розкішне: троє людей загинули, серед постраждалих — дитина

Росіяни вдень атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ сьогодні вдень, 20 червня, обстріляла північ Донецької області. Зокрема, під удар потрапило селище Розкішне Костянтинівського району. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Вдень ворог обстріляв касетними боєприпасами Розкішне Іллінівської громади», — зазначив він.





Філашкін уточнив, що в результаті атаки троє людей загинули і троє поранені. Серед поранених – підліток 2009 року народження.



Раніше ми писали, що російські війська скинули на Костянтинівку авіабомбу, є жертва.