Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона

Разрушенный россиянами Часов Яр. Фото: скриншот с видео

Город Часов Яр Донецкой области остается целью российских оккупантов, за этот населенный пункт идут ожесточенные бои. Недавно в сети появились кадры разрушенного города. Видео обнародовало подразделение «Черный лебедь» 225 Отдельного штурмового батальона.



«Накат за накатом оккупанты пытаются продавить нашу оборону, укладывая десятки жизней боевиков в день только на нашем участке фронта», — говорится в сообщении.



По словам украинских военных, эти кадры должен увидеть весь мир.



«Методичное выжигание всего живого везде, где появляются россияне», — подчеркнули они в соцсети.

Як зараз виглядає Часів Яр: кадри з дрону



Відео опублікував підрозділ «Чорний лебідь» 225 окремого штурмового батальйону. pic.twitter.com/uHB6ZCoCzp — Новини Донбасу (@novostidnua) June 19, 2024





Ранее мы писали, что 18 июня ВС РФ нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет