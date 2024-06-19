Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона

Город Часов Яр Донецкой области остается целью российских оккупантов, за этот населенный пункт идут ожесточенные бои. Недавно в сети появились кадры разрушенного города. Видео обнародовало подразделение «Черный лебедь» 225 Отдельного штурмового батальона.
«Накат за накатом оккупанты пытаются продавить нашу оборону, укладывая десятки жизней боевиков в день только на нашем участке фронта», — говорится в сообщении.
По словам украинских военных, эти кадры должен увидеть весь мир.
«Методичное выжигание всего живого везде, где появляются россияне», — подчеркнули они в соцсети.
Як зараз виглядає Часів Яр: кадри з дрону— Новини Донбасу (@novostidnua) June 19, 2024
Відео опублікував підрозділ «Чорний лебідь» 225 окремого штурмового батальйону. pic.twitter.com/uHB6ZCoCzp
Ранее мы писали, что 18 июня ВС РФ нанесли очередной удар по городу Часов Яр, во время которого получил осколочное ранение горожанин 69 лет
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