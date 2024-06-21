Під Часів Яр перекинули 24-ту бригаду через вкрай важку ситуацію

Під Часів Яр перекинули 24-ту бригаду: ситуація на цій ділянці надзвичайно складна. Фото: 24-та ОМБр/Facebook

Підрозділи 24-ї ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони біля Часового Яру Донецької області. У бригаді кажуть, що ситуація у місті та довкола нього надзвичайно важка. Про це повідомляє 24-та ОМБр у фейсбуку.

У повідомленні бригади йдеться, що окупанти постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт із півночі та півдня.

Крім того, росіяни жорстко атакують Часів Яр керованими авіабомбами та з усіх можливих видів озброєння.

«Воїни 24-ї бригади масово знищують піхоту та техніку агресора, руйнуючи його плани, і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, у нас також є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місто Часів Яр Донецької області залишається важливою ціллю російських окупантів, за цей населений пункт йдуть запеклі бої. Нещодавно у мережі з'явилися кадри зруйнованого міста. Відео оприлюднив підрозділ «Чорний лебідь» 225-го Окремого штурмового батальйону.