На Киевщине утром гремели взрывы: от обломков ракеты повреждены дома, есть пострадавшие

Россияне атаковали Киевщину ракетами. Фото: ГСЧС

Сегодня, 23 июня, российские войска атаковали Киевскую область. В результате падения обломков российской ракеты в одном из районов повреждены дома, двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА и ГСЧС.



«По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительные. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются», — отметили в Киевской областной военной администрации.



В ведомстве уточнили, что в одном из населенных пунктов региона повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.





Спасатели ликвидируют последствия «прилетов», для этого задействовано 2 единицы техники и 15 человек личного состава.



Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ в Киевской области.