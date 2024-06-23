На Київщині вранці лунали вибухи: уламками ракети пошкоджені будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Київщину ракетами. Фото: ДСНС

Сьогодні, 23 червня, російські війська атакували Київську область. Внаслідок падіння уламків російської ракети в одному з районів пошкоджені будинки, двоє людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА та ДСНС.



«Станом на 8:00 до медиків звернулося двоє людей. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації постраждалі не потребують», — зазначили у Київській обласній військовій адміністрації.



У відомстві уточнили, що в одному з населених пунктів регіону пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі.





Рятувальники ліквідують наслідки «прильотів», для цього задіяно 2 одиниці техніки та 15 осіб особового складу.



Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Україні ракетами типу «Калібр». Дві з них збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Київській області.