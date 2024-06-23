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РФ с самого утра массово обстреливает Донетчину: известно о 5 пострадавших

23 июня 2024, 13:17

РФ с самого утра массово обстреливает Донетчину: известно о 5 пострадавших

Армия РФ атаковала Донецкую область. Фото: прокуратура Армия РФ атаковала Донецкую область. Фото: прокуратура

Российские войска сегодня с самого утра, 23 июня, атакуют населенные пункты Донецкой области. В частности, Торецк, Зализное и Курахово попали под обстрел. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

«Утром 23 июня 2024 года враг нанес удар по многоквартирному дому в городе Торецк, в результате чего травмирована 70-летняя женщина», — говорится в сообщении.

У пострадавшей диагностировали перелом, ушиб головного мозга и рваную рану.

Спустя несколько часов российская армия нанесла удар по городу Зализное. В результате атаки получила ранения 88-летняя местная жительница.

Кроме того, ВС РФ обстреляли кассетными боеприпасами частный сектор города Курахово. Пострадали три человека — 19-летний парень, который находится в тяжелом состоянии, и его 43-летний отец. Они находятся в больнице.

Также получил ранения 59-летний мужчина, в момент атаки он находился дома.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали, что российская армия весь день, 22 июня, атакует Торецк Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. 

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