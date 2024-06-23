РФ з самого ранку масово обстрілює Донеччину: відомо про 5 постраждалих

Армія РФ атакувала Донецьку область. Фото: прокуратура

Російські війська сьогодні від самого ранку, 23 червня, атакують населені пункти Донецької області. Зокрема, Торецьк, Залізне та Курахове потрапили під обстріл. Є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«Вранці 23 червня 2024 року ворог завдав удару по багатоквартирному будинку в місті Торецьк, внаслідок чого травмовано 70-річну жінку», — йдеться у повідомленні.



У потерпілої діагностували перелом, забій головного мозку та рвану рану.



Через кілька годин російська армія завдала удару по місту Залізне. Внаслідок атаки отримала поранення 88-річна місцева мешканка.



Окрім того, ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами приватний сектор міста Курахове. Постраждали троє людей — 19-річний хлопець, який перебуває у тяжкому стані, та його 43-річний батько. Вони перебувають у лікарні.



Також отримав поранення 59-річний чоловік, у момент атаки він перебував вдома.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що російська армія весь день, 22 червня, атакує Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.