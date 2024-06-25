РФ скинула на Курахове авіабомбу: двоє людей постраждали

Сьогодні вранці, 25 червня, російська армія атакувала місто Курахове Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це передає пресслужба поліції та голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За словами Падуна, загарбники скинули авіаційну бомбу в центр міста.



«Поранення отримали двоє цивільних осіб, пошкоджено 4 багатоквартирні будинки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що місто Курахове зазнало обстрілу російських окупантів 24 червня. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого.