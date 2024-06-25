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Сколько жителей проживает в прифронтовом Покровске: ответ главы ГВА

25 июня 2024, 14:26

Сколько жителей проживает в прифронтовом Покровске: ответ главы ГВА

Сколько людей живет в Покровске. Фото: Новости Донбасса Сколько людей живет в Покровске. Фото: Новости Донбасса

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области до широкомасштабного вторжения РФ проживали 86 тысяч жителей. По состоянию на конец июня 2024 года сейчас в населенном пункте проживает почти вдовое меньше. Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в интервью «Новостям Донбасса».

«До полномасштабного вторжения России в нашей громаде проживало 86 тысяч человек. Сейчас у нас почти 52 тысячи, точнее, 51 800. Из них 12 400 — вынужденные переселенцы, которые живут непосредственно в нашей громаде. Что касается детей, то в громаде осталось 60%, а 40% уехали с семьями», — отметил он.

Кроме того, по словам Добряка, с первого дня полномасштабной войны в городе организован эвакуационный пункт, желающие выезжают в западный регион Украины.

«Раз в восемь дней отправляется эвакуационный поезд в Ровенскую область. Таким образом, эвакуация у нас не прекращалась. Были волны, когда люди возвращались и снова уезжали массово. В настоящее время эвакуация идет по плану. В среднем отток людей составляет около 500-540 человек в месяц», - добавил он.

Ранее мы писали, что глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что в Торецке проведут принудительную эвакуацию жителей в связи с постоянными обстрелами российских оккупантов. 

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