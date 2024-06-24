В Торецке проведут принудительную эвакуацию жителей. Что известно

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

Сейчас будет продолжаться принудительная эвакуация из города Торецк Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, это связано с тем, что российские оккупанты находится очень близко к городу.

«Очень большое количество людей, на примере города Торецк, выезжает в сутки. На позавчера там находилось около шести тысяч человек, сейчас – 5,5 тысяч. И с каждым днем люди из Торецка уезжают. Завтра буду проводить комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС. И мы определим город Торецк, чтобы он входил в принудительную эвакуацию людей», – отметил Филашкин.

Напомним, что 6 июня на Донетчине утвердили решение об эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из города Лиман, сел Липовое, Новое, Карповка, Ставки Лиманской громады, села Прогресс Гродовской громады и поселка Заря Иллиновской громады.