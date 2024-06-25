Скільки жителів зараз у прифронтовому Покровську: відповідь голови МВА

Скільки людей живе у Покровську. Фото: Новини Донбасу

У прифронтовому місті Покровськ Донецької області до широкомасштабного вторгнення РФ проживали 86 тисяч людей. Станом на кінець червня 2024 року зараз у населеному пункті проживає майже удвічі менше. Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в інтерв'ю «Новинам Донбасу».

«До повномасштабного вторгнення Росії в нашій громаді проживало 86 тисяч людей. Нині у нас майже 52 тисячі, точніше, 51 800. З них 12 400 — вимушені переселенці, які проживають безпосередньо в нашій громаді. Щодо дітей, то в громаді залишилося 60%, а 40% поїхали із сім'ями», — зазначив він.

Крім того, за словами Добряка, з першого дня повномасштабної війни у місті організовано евакуаційний пункт. Охочі виїжджають до західного регіону України.

«Раз на вісім днів вирушає евакуаційний поїзд до Рівненської області. Таким чином, евакуація у нас не припинялася. Були хвилі, коли люди поверталися і знову виїжджали масово. Наразі евакуація йде за планом. У середньому відтік становить близько 500-540 людей на місяць», — додав Добряк.

Раніше ми писали, що голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що у Торецьку проведуть примусову евакуацію жителів у зв'язку із постійними обстрілами з боку російських окупантів.