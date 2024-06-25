Украинская армия в Донецкой области больше не испытывает «снарядного голода» – Reuters

Работа украинской артиллерии на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Поставки артиллерийских снарядов, замедленные месяцами политических споров в США, прежде чем были освобождены, начали поступать в украинские подразделения на линии фронта. Об этом пишет агентство Reuters, репортеры которого посетили артиллерийское подразделение ВСУ в Донецкой области.

Это уменьшает давление на украинские силы, которые россияне превосходят численно.

В прошлом солдаты ВСУ говорили, что они были вынуждены ограничить использование 155-мм снарядов против российских войск, что поставило под угрозу их способность поддерживать пехоту.

«Был «снарядный голод». Достаточно жестко нормировали боеприпасы. Это повлияло на пехоту. Россияне «подкрадывались» со всех сторон, больно было пехотинцам. Теперь нет «снарядного голода» и мы хорошо работаем», – рассказал командир украинской части, 46-летний Василий.

Напомним, что Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе.