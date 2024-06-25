Українська армія в Донецькій області вже не відчуває снарядного голоду – Reuters

Робота української артилерії на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Постачання артилерійських снарядів, уповільнені місяцями політичних суперечок у США, перш ніж були звільнені, почали надходити до українських підрозділів на лінію фронту. Про це пише агентство Reuters, репортери якого відвідали артилерійський підрозділ ЗСУ у Донецькій області.

Це зменшує тиск на українські сили, які перевершують чисельно росіяни.

У минулому солдати ЗСУ говорили, що були змушені обмежити використання 155-мм снарядів проти російських військ, і це поставило під загрозу їхню здатність підтримувати піхоту.

«Був снарядний голод. Достатньо жорстко нормували боєприпаси. Це вплинуло на піхоту. Росіяни підкрадалися з усіх боків, боляче було піхотинцям. Наразі немає снарядного голоду і ми добре працюємо», – розповів командир української частини, 46-річний Василь.

Нагадаємо, що Україна вже отримала першу партію артилерійських снарядів за чеською ініціативою.