Осуждены на 17 лет: российская власть «припомнила» двум пленным украинским пограничникам задержание корабля в 2018 году

Оккупационный «Верховный суд Крыма» приговорил к 17 годам заключения двух украинских пограничников. В 2018 году они участвовали в задержании российского судна «Норд», а в плен РФ попали весной 2022 года во время боев за Мариуполь.



Как сообщает «Крымская правозащитная группа», решение в отношении Ивана Терещенко и Василия Дмитрука вынес судья оккупационного суда Сергей Погребняк.



Первые три года пограничники должны отбыть в тюрьме, затем — в колонии строгого режима.



Василий Дмитрук — капитан-лейтенант корабля береговой охраны, Иван Терещенко — старший мичман, командир электромеханической службы на пограничном корабле. В 2018 году они служили на судне Госпогранслужбы Украины, которое 25 марта задержало в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ. 30 марта украинский суд арестовал судно.



16 мая 2022 года оба попали в российский плен после того, как по приказу командира вышли из «Азовстали».



Обоих обвинили в похищении человека и угоне судна водного транспорта УК РФ за события 2018 года.