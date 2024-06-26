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В ООН продовжують фіксувати тортури військовополонених — про нові випадки розповідають після кожного обміну

26 червня 2024, 23:19

В ООН продовжують фіксувати тортури військовополонених — про нові випадки розповідають після кожного обміну

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) з лютого 2022 року опитала понад 600 звільнених із полону українських цивільних осіб та військовополонених. Як і в попередніх висновках, кожен опитаний розповів про тортури — від жорстокого побиття та тривалого перебування у стресових положеннях тіла, до ударів електричним струмом по статевих органах та цькування собаками.

Катування застосовувалися до цілих груп полонених. Наприклад, під час так званої «прийомки» до закладу, розташованого на території Російської Федерації, військовополонені мали проходити між рядами охоронців, які били їх поліцейськими палицями або електрошокерами. Щодня, крім виснажливих фізичних вправ і принижень військовополонених, змушували вивчати і співати російські патріотичні пісні.

Багато опитаних розповіли, що відчували постійний голод у полоні, їм довго не надавали медичної допомоги. У поєднанні з поганими гігієнічними умовами це часто призводило до значної втрати маси тіла полонених та до шкірних захворювань. Деякі військовополонені втратили кілька зубів.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України ММПЛУ також опитала 388 російських військовополонених під час регулярних візитів до місць інтернування в Україні. Близько половини розповіли в деталях про тортури чи жорстоке поводження в транзитних місцях після їх евакуації з поля бою. Із прибуттям до офіційних місць інтернування тортури припинялися.

«Зважаючи на гуманне ставлення до військовополонених в офіційних місцях інтернування в Україні, необхідно вжити заходів, щоб запобігти тортурам російських військовополонених у транзитних місцях», — дійшли висновку в ММПЛУ.

25 червня ще 90 українських військових повернулися додому із російського полону.

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