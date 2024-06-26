Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Родные пленных «азовцев» рассказали Папе Римскому о нарушениях российской стороны

26 июня 2024, 22:00

Родные пленных «азовцев» рассказали Папе Римскому о нарушениях российской стороны

Папа Римский Франциск 26 июня во время общей аудиенции в Ватикане встретился с родственниками незаконно осужденных в России военнопленных бойцов бригады «Азов». Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

Родственники военнопленных рассказали Папе Франциску свои истории и надежды. Они также отметили, что в настоящее время в РФ осуждены более 100 бойцов «Азова» на срок от 10 лет до пожизненного и рассказали, что российская сторона до сих пор не вернула все тела погибших защитников.

Кроме того, родственники обратили внимание понтифика на то, что в последних обменах военнопленными между Украиной и Россией не было «азовцев», потому что россияне категорически отказываются их отдавать в отличие от бойцов других украинских подразделений.

«Мы стараемся донести все те переживания и страдания наших родных каждому, к кому мы приходим на встречу, и просим о помощи. Поэтому сегодня находимся здесь, чтобы Папа нас услышал, услышал наши истории, услышал о наших ребятах, понял, насколько долго они там и через какие страдания они прошли», — приводит Ассоциация слова одной из присутствовавших на аудиенции.

Как сообщается, Папе Франциску была передана брошюра с информацией о пленных защитниках «Азовстали» и теракте в Еленовке, совершенном россиянами в ночь на 29 июля 2022 года. Кроме того, ему были переданы символические подарки, в том числе детские рисунки, книги и уменьшенная копия монумента с Софийской площади, посвященная пленным защитникам Мариуполя.

25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена. 

ТЕГИ

Люди
Папа Римский Франциск пленные РФ
Организации
Азов

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:05
Главное за день: Армия РФ «засыпает» Донецкую область авиабомбами. Обстрел базы РФ в Донецке
22:34
В оккупированном Луганске «ЛНР» осудила российского военного за убийство молодой девушки
21:10
Дончанка через «прокуратуру ДНР» добивалась выплаты 5 млн рублей за погибшего внука на войне
18:25
В Донецке жалуются на беззаконие: причиной стало расследование убийства пропагандиста из США «Техаса»
17:58
На оккупированных территориях Донетчины при обстреле один человек погиб, 5 — получили ранения
13:19
Пасечник представил кандидата на должность главы «правительства ЛНР»: это гражданин России
12:45
Очередной российский танкер зашел в порт Мариуполя
11:51
Z-блогер в прямом эфире похвастался, как в Бердянске «отправил на подвал» девушку за то, что она заговорила с ним по-украински
11:19
В Офисе президента отвергли план советников Трампа по прекращению войны в Украине
10:48
Обломки ракет на пляже в Севастополе свидетельствуют о работе российской ПВО — BILD
07:48
Утром российские войска ударили по Селидово авиабомбой
00:50
В Донецке под обстрел попал район завода «Топаз». Войска РФ использовали его как свою базу
23:48
Главное за день: Армия РФ пытается прорваться к Торецку. Ордеры на арест Шойгу и Герасимова
22:50
Пушилин снял с должности так называемого «вице-премьера ДНР» Владислава Васильева
20:27
На оккупированной Луганщине в ДТП с зерновозом погибли подростки
19:38
В захваченном Мариупольском порту Росгвардия обустроила военную базу
16:59
Из пяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют семьи с детьми
10:45
Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
08:01
Войска РФ продвинулись в районе Красногоровки Донецкой области — DeepState
23:48
Главное за день: РФ обстреливает Донбасс. Двойной удар по Покровску
все новости
23:19
В ООН продолжают фиксировать пытки военнопленных — о новых случаях рассказывают после каждого обмена
23:05
Главное за день: Армия РФ «засыпает» Донецкую область авиабомбами. Обстрел базы РФ в Донецке
22:34
В оккупированном Луганске «ЛНР» осудила российского военного за убийство молодой девушки
22:00
Родные пленных «азовцев» рассказали Папе Римскому о нарушениях российской стороны
21:10
Дончанка через «прокуратуру ДНР» добивалась выплаты 5 млн рублей за погибшего внука на войне
20:57
Украина сыграла вничью с Бельгией, но не вышла в плей-офф Евро-2024
20:22
Болельщики развернули баннер из портретов погибших военных-футбольных фанатов на матче Украина — Бельгия
19:42
Двое детей пострадали в пригороде Херсона от атаки российского беспилотника
18:25
В Донецке жалуются на беззаконие: причиной стало расследование убийства пропагандиста из США «Техаса»
17:58
На оккупированных территориях Донетчины при обстреле один человек погиб, 5 — получили ранения
17:48
Каким будет график отключения электроэнергии 27 июня
17:29
Зеленский поручил увеличить количество дронов для ВСУ на Покровском направлении
16:59
Пограничники уничтожили три российские гаубицы на Бахмутском направлении
16:55
Водоснабжение Покровска: Ремонтные работы на насосной станции №13 обещают завершить через 3 дня
16:21
Дроны-камикадзе пограничников ударили по российским военным у Волчанска
15:56
Более 3,5 тысяч доносов написали россияне после начала войны — СМИ
15:55
Российские оккупанты усилили давление на Покровском направлении: где атакуют
15:52
Bild: Украинские войска контратаковали и выбили армию РФ из микрорайона «Канал» в Часов Яре
15:22
Филашкин рассказал Зеленскому, на сколько готова третья линия фортификаций на Донетчине
15:17
Из Лиманской громады «Белые ангелы» эвакуировали 2 семьи с детьми
все новости
ВИДЕО
Военные ликвидировали военную технику россиян. Фото: кадр с видео Пограничники уничтожили три российские гаубицы на Бахмутском направлении
26 июня, 16:59
Пограничники ударили дронами-камикадзе по военным РФ у Волчанска. Фото: кадр из видео Дроны-камикадзе пограничников ударили по российским военным у Волчанска
26 июня, 16:21
Полиция вывезла гражданских из Донетчины. Фото: полиция Из Лиманской громады «Белые ангелы» эвакуировали 2 семьи с детьми
26 июня, 15:17
Зеленский приехал в Покровск. Фото: ОП Зеленский приехал в прифронтовой Покровск
26 июня, 12:17
2277 дронов выпустила РФ по Украине. Фото: скрин с видео РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук
25 июня, 17:38
Глава Покровской ГВА рассказал о ситуации с водой. Фото: Новости Донбасса В Покровске продолжают бурить скважины, воду подают в дома по расписанию: детали
25 июня, 16:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор