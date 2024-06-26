Родные пленных «азовцев» рассказали Папе Римскому о нарушениях российской стороны

Папа Римский Франциск 26 июня во время общей аудиенции в Ватикане встретился с родственниками незаконно осужденных в России военнопленных бойцов бригады «Азов». Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников «Азовстали».



Родственники военнопленных рассказали Папе Франциску свои истории и надежды. Они также отметили, что в настоящее время в РФ осуждены более 100 бойцов «Азова» на срок от 10 лет до пожизненного и рассказали, что российская сторона до сих пор не вернула все тела погибших защитников.



Кроме того, родственники обратили внимание понтифика на то, что в последних обменах военнопленными между Украиной и Россией не было «азовцев», потому что россияне категорически отказываются их отдавать в отличие от бойцов других украинских подразделений.



«Мы стараемся донести все те переживания и страдания наших родных каждому, к кому мы приходим на встречу, и просим о помощи. Поэтому сегодня находимся здесь, чтобы Папа нас услышал, услышал наши истории, услышал о наших ребятах, понял, насколько долго они там и через какие страдания они прошли», — приводит Ассоциация слова одной из присутствовавших на аудиенции.



Как сообщается, Папе Франциску была передана брошюра с информацией о пленных защитниках «Азовстали» и теракте в Еленовке, совершенном россиянами в ночь на 29 июля 2022 года. Кроме того, ему были переданы символические подарки, в том числе детские рисунки, книги и уменьшенная копия монумента с Софийской площади, посвященная пленным защитникам Мариуполя.

25 июня еще 90 украинских военных вернулись домой из российского плена.