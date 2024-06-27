ВСУ за сутки ликвидировали более 1200 российских оккупантов и 42 артсистем

За минувшие сутки, 26 июня, потери армии РФ в Украине составили 1260 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны за сутки уничтожили 3 танка, 42 артиллерийские системы и 24 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 539 320 (+1260) человек ликвидировано;

танков - 8042 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 15 459 (+9) ед;

артиллерийских систем - 14 363 (+42) ед;

РСЗО - 1108 ед;

средства ПВО - 868 (+5) ед;

самолетов - 359 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 459 (+24) ед;

крылатых ракет - 2324 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 468 (+61) ед;

специальной техники - 2420 (+11) ед.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 539 320 военных.



Ранее мы писали, что в ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА «Шахед».