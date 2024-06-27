ВСУ за сутки ликвидировали более 1200 российских оккупантов и 42 артсистем

За минувшие сутки, 26 июня, потери армии РФ в Украине составили 1260 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны за сутки уничтожили 3 танка, 42 артиллерийские системы и 24 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 539 320 военных.
Ранее мы писали, что в ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА «Шахед».
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