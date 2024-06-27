ЗСУ за добу ліквідували понад 1 200 російських окупантів та 42 артсистем

Минулої доби, 26 червня, втрати армії РФ в Україні склали 1 260 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони за добу знищили 3 танки, 42 артилерійські системи та 24 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 539 320 військових.
Раніше ми писали, що в ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БПЛА типу «шахед».
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