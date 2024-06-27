ЗСУ за добу ліквідували понад 1 200 російських окупантів та 42 артсистем

Минулої доби, 26 червня, втрати армії РФ в Україні склали 1 260 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони за добу знищили 3 танки, 42 артилерійські системи та 24 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 539 320 (+1 260) осіб ліквідовано;

танків – 8042 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 15 459 (+9) од.;

артилерійських систем – 14 363 (+42) од.;

РСЗВ - 1 108 од.;

засоби ППО – 868 (+5) од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 459 (+24) од.;

крилатих ракет – 2 324 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 468 (+61) од.;

спеціальної техніки – 2 420 (+11) од.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 539 320 військових.



Раніше ми писали, що в ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БПЛА типу «шахед».