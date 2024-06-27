На фронте зафиксирована 71 атака россиян: сложнее всего на Торецком и Кураховском направлениях

Сейчас общее количество российских атак на линии боевого соприкосновения достигло 71, наибольшую активность ВС РФ проявляет на Торецком и Кураховском направлениях. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Невского. В общем, с начала суток, оккупационные силы уже пять раз пытались продвинуться на этом направлении.



Продолжаются бои в районе Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Количество штурмовых действий противника здесь возросло до пяти.



Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно, в районах Пивничного и Нью-Йорка. В общем, ВС РФ пытались 16 раз потеснить ВСУ. Шесть боестолкновений еще продолжаются.



Кураховское направление. Противник действует в районе Красногоровки и Парасковиевки. С начала суток захватчики пытались улучшить свое тактическое положение уже 15 раз, несут потери.



На Приднепровском направлении украинские военные отбили пять атак. Агрессор бомбил КАБами Берислав, Тягинку и Ольговку.



Ранее, 26 июня, потери армии РФ в Украине составили 1260 российских оккупантов ранеными и убитыми.



Напомним, в результате противовоздушного боя, ПВО Украины сбила 28 воздушных целей: 5 ракет и 23 БпЛА «Шахед».