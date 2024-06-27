На фронті зафіксовано 71 атаку росіян: найскладніше на Торецькому та Курахівському напрямках

Наразі загальна кількість російських атак на лінії бойового зіткнення досягла 71, найбільшу активність ЗС РФ проявляють на Торецькому та Курахівському напрямках. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом, від початку доби, окупаційні сили уже п’ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку.



Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п’яти.



«Російський агресор також проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме, в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом, ворог намагався 16 разів потіснити наших захисників. Шість бойових зіткнень ще тривають», - пояснили у Генштабі ЗСУ.



Курахівський напрямок. Противник діє в районі Красногорівки та Парасковіївки. З початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення уже 15 разів, але зазнають втрат.



Своєю чергою, на Придніпровському напрямку відбито п’ять атак ворога. Агресор бомбардував КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.



Раніше, 26 червня, втрати армії РФ в Україні склали 1260 російських окупантів пораненими та вбитими.



Нагадаємо, внаслідок протиповітряного бою, ППО України збила 28 повітряних цілей: 5 ракет та 23 БпЛА «Шахед».