Российские оккупанты больше всего атакуют на Покровском и Торецком направлениях — Генштаб

На передовой произошло более 80 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атакуют на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы», — говорится в сообщении.



Ситуация на фронте следующая:



Российские солдаты увеличили количество атак на Купянском направлении. Сейчас их насчитывается уже девять. Бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.



Лиманское направление. Уже восемь штурмовых действий оккупантов за сегодня. Россияне активно действуют в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.



На Торецком направлении количество атак оккупантов достигло 21. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения неподалеку Пивничного и Нью-Йорка.



На Покровском направлении ВС РФ атакуют в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Всего 16 штурмовых действий за сегодня, из них пять - еще продолжаются.



На Приднепровском направлении захватчики действуют в районе Крынок. Всего было шесть атак за сегодня.



Ранее мы писали, что по состоянию на 13:00 общее количество российских атак на линии боевого соприкосновения достигло 71, наибольшую активность ВС РФ проявляет на Торецком и Кураховском направлениях.