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Російські окупанти найбільше атакують на Покровському та Торецькому напрямках — Генштаб

27 червня 2024, 17:41

Російські окупанти найбільше атакують на Покровському та Торецькому напрямках — Генштаб

На передовій сталося понад 80 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському та Торецькому напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«З початку доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани», — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті така:

Російські солдати збільшили кількість атак на Куп'янському напрямі. Нині їх налічується вже дев'ять. Бої тривають у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Сіньківки.

Лиманський напрямок. Вже вісім штурмових дій окупантів за сьогодні. Росіяни активно діють у районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири бойові зіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ЗС РФ атакують у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Усього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п'ять – ще тривають.

На Наддніпрянському напрямку загарбники діють у районі Кринок. Усього було шість атак за сьогодні.

Раніше ми писали, що станом на 13:00 загальна кількість російських атак на лінії бойового зіткнення досягла 71, найбільшу активність ЗС РФ виявляє на Торецькому та Курахівському напрямках.

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