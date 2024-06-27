Російські окупанти найбільше атакують на Покровському та Торецькому напрямках — Генштаб

На передовій сталося понад 80 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти атакують на Покровському та Торецькому напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«З початку доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на фронті така:



Російські солдати збільшили кількість атак на Куп'янському напрямі. Нині їх налічується вже дев'ять. Бої тривають у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Сіньківки.



Лиманський напрямок. Вже вісім штурмових дій окупантів за сьогодні. Росіяни активно діють у районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.



На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири бойові зіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.



На Покровському напрямку ЗС РФ атакують у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Усього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п'ять – ще тривають.



На Наддніпрянському напрямку загарбники діють у районі Кринок. Усього було шість атак за сьогодні.



Раніше ми писали, що станом на 13:00 загальна кількість російських атак на лінії бойового зіткнення досягла 71, найбільшу активність ЗС РФ виявляє на Торецькому та Курахівському напрямках.