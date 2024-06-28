На Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців

27 червня фейкова «Народна Рада ЛНР» на засіданні ухвалила «закон», згідно з яким місцеві колаборанти – службовці «силових відомств» та працівники «соціальної сфери» – у пріоритетному порядку претендуватимуть на «безгосподарне» житло. Про це стало відомо із повідомлення так званої «Народної Ради ЛНР»

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, йдеться саме про те житло, яке окупаційна влада зараз «націоналізує».

«Шукають порожні квартири мешканців Луганщини, які евакуювалися та не повернуться протягом 30 діб для його переоформлення», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Сєвєродонецьк Луганської області окупаційна влада перевіряє порожні квартири, щоб їх «конфіскувати» і заселяти військових РФ.