Обстрел Торецка: что известно к вечеру

В Торецкой громаде Донецкой области по меньшей мере 4 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов. Такие данные известны по состоянию на вечер пятницы 28 июня.



Как сообщалось, утром российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Нью-Йорк — попали в многоэтажку, повредили частные дома.



Из раненых один человек будет лечиться амбулаторно, а второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в Донецкой областной военной администрации.



На месте продолжаются спасательные работы. Точные последствия обстрела устанавливают.