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Обстрел Торецка: что известно к вечеру

28 июня 2024, 20:04

Обстрел Торецка: что известно к вечеру

Обстрел Торецка: что известно к вечеру

В Торецкой громаде Донецкой области по меньшей мере 4 человека погибли и 2 ранены в результате обстрелов. Такие данные известны по состоянию на вечер пятницы 28 июня.

Как сообщалось, утром российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Нью-Йорк — попали в многоэтажку, повредили частные дома.

Из раненых один человек будет лечиться амбулаторно, а второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в Донецкой областной военной администрации.

На месте продолжаются спасательные работы. Точные последствия обстрела устанавливают.

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