Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов на Донетчине: пять погибших и много раненых

За 27 июня россияне убили пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрелов два человека погибли в городе Курахово, один – в городе Торецк, один – в городе Северск и один – в селе Ясеневое.

Также за минувшие сутки 20 человек получили ранения: шесть – в городе Селидово, три – в Торецке, три – в поселке Пивничное, два – в Курахово, два – в поселке Нью-Йорк, два – в селе Дачное, один – в Северске, один – в городе Горняк и один – в Ясеневом.

Напомним, что утром 27 июня российская авиация скинула авиабомбу ФАБ-500 с УМПК рядом с многоквартирным жилым домом в городе Селидово Донецкой области.